Le foto di Avellino-Vicenza: dalla rimonta "forzata" alla bellezza senza gol Serie clamorosa di chance per il vantaggio: Pazienza chiede una "gara sporca" per il ritorno

Dalle reti nella rimonta sul Catania dopo una prova di squadra più di forzatura che di qualità alla miglior prestazione contro il Vicenza, ma senza gol e con tanti rimpianti per quanto sprecato: ecco il paradosso in tre giorni per l'Avellino che ha chiuso i primi 90 minuti della semifinale promozione con il rammarico che dovrà essere trasformato in nuova energia. Michele Pazienza non ha nascosto il dispiacere per il risultato al termine della sfida giocata al "Partenio-Lombardi". Il risultato di 0-0 ha premiato gli ospiti che solo nel finale hanno costruito su palla inattiva una vera occasione con Giuseppe Cuomo a colpire di testa e con Simone Ghidotti abile a chiudere in angolo in una dei pochissimi brividi in serata.

Almeno 6 occasioni per firmare il vantaggio

Si perde il conto, invece, delle chance biancoverdi. Nel primo tempo Cosimo Patierno ha girato di testa senza trovare lo specchio sull'ottimo cross di Michele D'Ausilio e non ha finalizzato con il piatto sulla giocata di Daniele Liotti sempre dalla fascia sinistra. La prima frazione si è chiusa con la traversa colpita di testa da Thiago Cionek sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Lorenzo Sgarbi. Nella ripresa Gabriele Gori ha centrato la traversa, colpita con un ottimo mancino dal limite d'area e senza tap-in di Patierno. Nel finale Michele Marconi, dopo un'altra occasione con Paolo Frascatore, non ha trovato lo specchio con Alessandro Confente a vuoto sul cross di Manuel Ricciardi.

Messaggio di tranquillità per gli attaccanti

Sia Pazienza che Marco Armellino hanno espresso la compattezza che si avverte costante nel gruppo irpino con una certezza. Il tecnico è stato molto chiaro anche sulla direzione arbitrale: agli episodi clou lega alcune ripartenze negate con fallo commesso e che, secondo Pazienza, meritavamo l'ammonizione. Al "Menti" sarà decisivo ricreare quanto costruito in casa per ottenere nel ritorno quanto non completato nel match d'andata. "Una gara sporca" dopo la bellezza senza gol: ecco la richiesta del tecnico verso domenica, quando si ripartirà dallo 0-0 e, quindi, dall'equilibrio, ma con il Vicenza che potrà puntare sul fattore campo dopo una serata in cui il tecnico dei veneti, Stefano Vecchi, non ha nascosto il "pizzico di fortuna" avuto per ll pari a reti bianche.

