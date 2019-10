Detenzione illegale di arma da sparo, arrestato 30enne In azione i carabinieri di Baiano

I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno arrestato un trentenne di Sirignano, in esecuzione dell’Ordine per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

Rintracciato e condotto in Caserma, dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto nella propria abitazione, dovendo espiare 6 mesi di pena per “Detenzione illegale di arma comune da sparo”.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.