Maltempo, allerta fino alle 9 di domani Ad Atripalda sorvegliato speciale il Ponte delle Filande

Il maltempo non dà tregua alla Campania anche in questo weekend. La Protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo: la criticità idrogeologica, seppur declassata da arancione a gialla proseguirà fino alle 9 di domani mattina. Una bomba d'acqua si è abbattuta su Napoli e la caduta calcinacci nel sottopasso di Fuorigrotta ha coinvolto anche un automobile in transito ma il conducente non è rimasto ferito.

Particolarmente bersagliate negli ultimi giorni le aree interne della Regione. Ad Avellino e in Irpinia disagi si sono registrati anche la notte scorsa con il sole che prova ogni tanto a fare timidamente capolino in queste ore. Bastano piogge anche non torrenziali per mettere in allerta gli abitanti di contrada Tufarole al confine tra il capoluogo e Atripalda che denunciano atavici problemi al collettore fognario al confine tra il capoluogo e Atripalda e quelli della frazione Celzi di Forino, ancora alle prese con i danni ingenti dello scorso weekend.

Il giorno dopo l'ultimo violento acquazzone il ponte delle Filande si presenta come al solito alla stregua di un campo di battaglia rami detriti il tutto causato dall'imbuto che genera l'ingrossamento del fiume Sabato. E' allo studio un piano del presidente della Provincia Domenico Biancardi per innalzare il livello del ponte e mettere fine una volta per tutte alle cicliche criticità. La strada oggi non è stata chiusa ma il comune di Atripalda monitorerà la situazione anche nelle prossime ore.

Insomma la perturbazione metereologica riserverà ancora una coda con possibili rafffiche di vento e temporali.