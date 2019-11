Tentato omicidio davanti al supermercato, condannato otto anni e mezzo per Alfonso Tortora, il 51enne di Manocalzati che accoltellò la ex moglie

E’ stato condannato a otto anni e mezzo, Alfonso Tortora, il 51enne di Manocalzati (difeso dagli avvocati Petrillo e Masi) che nel 2016 aveva tentato di uccidere a coltellate la sua ex moglie. Il giudice ha escluso l’aggravante della premeditazione e dello stalking. La donna fu accoltellata all'interno dell'area per la sosta di un supermercato di via Pescatori. Tutto accadde intorno alle 19.50 in una domenica sera come tante.

La coppia era in fase di separazione e la donna si era recata al supermercato con il nuovo compagno. E mentre aspettava sola in macchina, il marito si avvicinò, prima offendendola e poi aggredendola con un coltello. Il 51enne, all’epoca incensurato, in preda alla rabbia mista a gelosia, affondò il coltello per ben due volte nel petto della donna che, bloccata dalla cintura di sicurezza, cercò di divincolarsi dal marito violento e nel contempo chiese disperatamente aiuto. Quelle grida attirarono l’attenzione di alcune persone che allertarono subito il 112. Il 51enne fu bloccato e disarmato, e condotto in Caserma e infine portato presso la Casa Circondariale di Bellizzi. Il pm Antonella De Angelis aveva chiesto 9 anni di reclusione, il giudice invece lo ha condannato a 8 anni e mezzo.