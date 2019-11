Non si fermano all'alt della polizia, presi due 20enni Erano alla guida della Mercedes classe A senza patente. Sono stati denunciati

Sono stati presi i due fuggitivi che ieri pomeriggio a bordo di una Mercedes Classe A erano sfuggiti all’alt della polizia. Si tratta di due ragazzi, un 23enne e una 20enne residenti a rione Quattro Grana Ovest. Per loro è scatta immediatamente una denuncia dalla polizia per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri, i due avevano seminato il panico in città, perché arrivati a un posto di controllo della polizia, all'altezza della Farmacia di via due Principati, non si sono fermati e hanno proseguito la corsa. Nel tentativo di fuggire hanno anche rischiato di investire un agente. Poi arrivati davanti l'edicola hanno abbandoanto la vettura e sono fuggiti a piedi per le campagne al di sotto del ponte della Ferriera.

E' nato un inseguimento tra la polizia e i due giovani. Tutti avevano pensato che fossero due ladri che bloccati dagli agenti si erano dati alla fuga. Invece, i due si erano messi in auto, nonostante non avesseo mai conseguito la patente di guida. Ed è per questo che poi sono scappati. Solo questa mattina, grazie alle indagini della polizia, all'analisi dei sistemi di videosorveglianza, i due ventenni sono stati individuati e bloccati.