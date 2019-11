Incidenti a scuola, la giornata nazionale ricorda le vittime Venerdì 22 novembre, alle 10 a Mercogliano

Venerdì 22 novembre è la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, in ricordo di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole.

Il MIUR promuove nelle scuole iniziative didattiche, formative e informative per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e per la prevenzione dei rischi.

Per l’occasione incontriamo il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino presso il centro operativo di protezione civile a cda Serroni a Mercogliano.

Parleremo di rischio sismico e idrogeologico anche in ricordo del terremoto del 1980.

Ci saranno anche esercitazioni pratiche da parte delle associazioni di volontariato di protezione civile irpine.

Un’iniziativa per diffondere la cultura della protezione civile fra gli studenti delle nostre scuole soprattutto quegli studenti che hanno vissuto l’esperienza della chiusura della scuola per problematiche sismiche.