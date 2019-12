Rogo nell'autodemolizione, fiamme e paura nella notte L'incendio a Domicella. Indagano i Carabinieri

Notte di fumo e fiamme in Irpinia. Un incendio è divampato in una autodemolizione nel comune di Domicella, nel Vallo Lauro, subito dopo l'una.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnare le fiamme che hanno interessato anche la vicina abitazione, dichiarata parzialmente inagibile. E' servito l'arrivo di due squadre dei caschi rossi dal capoluogo per provvedere a spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Fortunatamente non si registrano feriti. Ma gli investigatori stanno effettuando, coadiuvati dai vigili del fuoco, accurati rilievi per accere le cause dell'incendio. Paura nel comune del Vallo Lauro per la colonna di fumo che si è innalzata nell'aria. Non si registrano altri danni a cose o a persone. Più veicoli sono andati distrutti. Le operazioni più articolate si sono concentrate intorno allo stabile, per scongiurare il rischio che venisse completamente devastato dalle fiamme, che rapidamente si sono propagate dai veicoli alle aree adiacenti. Una notte di super lavoro per i vigili del fuoco, che ancora una volta sono riusciti ad eliminare ogni fattore di rischio per le persone. Nelle prossime ore i militari potranno chiarire le cause dell'incendio che poteva avere conseguenze ben più serie, visti i materiali e numero di veicoli presenti nell'autodemolizione.