Comprano dolci a Lioni con assegni falsi, due condanne Un anno e sei mesi di reclusione, oltre a 1.500 euro di multa

Truffa aggravata ai danni di un noto imprenditore di Lioni, proprietario di una importante azienda dolciaria. Un anno e sei mesi di reclusione, oltre a 1.500 euro di multa: è questa la condanna inflitta dal giudce del tribunale di Avellino, Calabrese, a M.A. e D.L.A., due persone di Salerno, che, in concorso tra loro, in più occasioni avevano effettuato un grosso ordinativo di dolci presso il punto vendita. Il tribunale ha ritenuto che i due imputati, dopo aver acquistato una notevole quantità di prodotti dolciari e aver consegnato assegni in pagamento su conti in realtà già chiusi, avevano indotto in errore l’imprenditore procurandosi un ingiusto profitto. Per la ditta, parte civile con l’avvocato Emilio Cordasco, il risarcimento del danno in parte già liquidato mediante il riconoscimento di una provvisionale per un valore di circa 5.000 euro.