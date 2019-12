Frana la montagna, la colata di fango invade un'abitazione Forino. Uno smottamento lungo la strada che collega il paese a Bracigliano

Una colata di fango che ha sommerso un'abitazione in costruzione. Il maltempo sta facendo danni. In pariticolar modo a Forino, dove lungo la strada che collega il paese a Bracigiano si è verificato uno smottamento. Il fango ha raggiunto l'abitazione e ha invaso tutti i locali. La strada è al momento interdetta.

Allagamenti anche nella frazione di Celsi di Forino, problema atavico in questa zona del paese e frane che sotto le pesanti precipitazioni si stanno verificando su tutto il territorio, anche a Bellizzi in queste ore. Alta dunque l'attenzione sul territorio per via delle precipitazioni che, secondo le previsioni meteo dovrebbero continuare anche nelle prossime ore e domani almeno fino al pomeriggio