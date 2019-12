Uccidono cinghiale con un cappio d'acciaio, si indaga In azione i carabinieri della Forestale di Monteforte e Lauro

I Carabinieri delle Stazioni Forestale di Monteforte Irpino e di Lauro hanno rinvenuto in un bosco a Sirignano (un'area rientrante nel perimetro del Parco Regionale del Partenio e facente parte del Sito di Importanza Comunitaria),un cinghiale morto a seguito di cattura con un cappio in laccio d’acciaio.

L'Asl di Avellino, intervenuta sul posto, ha disposto il trasferimento dell’animale presso il competente Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, per i successivi esami. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per risalire agli autori della condotta illecita.

La trappola (vietata dalla legge) è stata sottoposta a sequestro.