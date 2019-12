Forino, AssoConsum: pronta denuncia per distrastro ambientale L'associazione al fianco dei cittadini vittime dell'alluvione

L'Asso-Consum, associazione per la difesa dei consumatori riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, rende noto che all’indomani degli ultimi drammatici eventi alluvionali verificatisi nel territorio del Comune di Forino, ha deciso di scendere in campo a tutela degli interessi dei cittadini della zona. Da troppo tempo, infatti, l’inattività delle istituzioni ha reso impossibile la vita di tanti cittadini che ad ogni pioggia vivono con l’incubo di subire un allagamento. La frequenza con cui si registrano tali eventi non consentono di considerarli eccezionali e, pertanto, potrebbero integrare l’ipotesi di disastro colposo.

L’Associazione provvederà quindi a formalizzare una denuncia alle competenti autorità perché possano essere accertate e perseguite le responsabilità degli amministratori che per troppo tempo hanno ignorato il problema. Contestualmente, Asso-Consum ha deciso di intraprendere una azione risarcitoria collettiva a tutela dei tanti cittadini che a causa degli allagamenti hanno subito ingenti danni alle abitazioni, ai beni e, in particolare, alle automobili.