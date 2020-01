Ondata di furti nella Valle del Sele, case e auto nel mirino Diversi colpi sono stati compiuti tra Calabritto, Quaglietta, Senerchia e Andretta

Ondata di furti nella Valle del Sele. Diversi colpi sono stati compiuti tra Calabritto, Quaglietta, Senerchia e Andretta. A Calabritto nella sola giornata del 10 gennaio sono state svaligiate due abitazioni, ed è stata rubata un’automobile in pieno centro. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. Ad Andretta nel giro di due giorni sono stati messi a segno diversi furti, uno fortunartamente è stato sventato grazie al tempestivo arrivo dei militari che ha messo in fuga i ladri. Nella stessa Andretta, gli stessi militari della stazione hanno denunciato tre persone per un furto d'identità. I tre avevano messo a segno un colpo ai danni di una donna del posto che si è vista svuotare il conto di ben 50 mila euro. Dopo aver duplicato la carta d'identità sono riusciti a trasferire i soldi dal libretto postale della donna a un nuovo conto corrente.

L'Alta Valle del Sele da molto tempo finisce nel mirino di malviventi. Ricordiamo anche che i carabinieri stanno ancora indagando sull'incendio che ha distrutto la vettura appartenente al sindaco Centanni.