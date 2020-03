Panda con un chilo di coca: maxisequestro dei carabinieri La droga sequestrata a Summonte: avrebbe potuto fruttare quasi mezzo milione di euro

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l’aggravante dell’ingente quantitativo: è questa l’accusa di cui dovranno rispondere un 19enne ed un 37enne di Calvizzano, arrestati dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino.

Tutto è iniziato nella tarda mattinata di ieri a Summonte. Una pattuglia, impegnata per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Covid-19, ha notato in località Starze una Fiat Panda con a bordo due persone. Entrambe hanno detto di doversi recare in una clinica del luogo, per una visita medica.

Le motivazioni fornite sono presto risultate infondate, nel corso di una perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti un chilo e 200 grammi di cocaina di altissima qualità, occultata nel vano motore dell’utilitaria.

Il 19enne ed il 37enne sono stati così dichiarati in arresto e condotti alla casa circondariale di Bellizzi a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

Circa 6000 il numero delle dosi medie ricavabili dalla sostanza, per un valore commerciale al dettaglio sulla piazza avellinese calcolato in oltre 400mila euro.