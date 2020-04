Accoltella il fratello minore: arrestato 40enne E' successo nella tarda serata di ieri a Flumeri

E' stato arrestato il 40enne di Flumeri che ieri sera, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, ha accoltellato il fratello di qualche anno più giovane di lui. Quest’ultimo per le ferite riportate è stato trasportato dal 118 all’ospedale di Ariano Irpino e giudicato guaribile con 30 giorni di prognosi.

Avuta la notizia, immediatamente i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino e della Stazione di Flumeri, hanno avviato l’attività d’indagine, sia per risalire al movente che per rintracciare il reo.

Nell’abitazione, teatro dell’evento, gli investigatori hanno ritrovato il grosso coltello utilizzato per aggredire il fratello. L'arma è stata sottoposta a sequestro.

Alla luce delle evidenze emerse il 40enne, rintracciato presso la sua abitazione in evidente stato di ebbrezza, su disposizioni della Procura della Repubblica di Benevento è stato tratto in arresto. A suo carico è scattata inoltre la prevista sanzione amministrativa, per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza in atto.