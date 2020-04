"Lauro è sotto attacco, ma reggeremo al Covid" Videomessaggio del sindaco Bossone

Nel giorno di Pasquetta il sindaco Antonio Bossone ha voluto star vicino alla comunità di Lauro con un videomessaggio pubblicato anche sulla pagina facebook del Comune. Da quasi dieci giorni Lauro è zona rossa, per il contagio di otto persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare. “Lauro è sotto attacco, ma stiamo reggendo perché siamo stati barvi a circoscrivere il contagio - esordisce Bossone - Un ringraziamento dovuto ai medici, alle forze dell’ordine e alla polizia municipale. Alle comunità limitrofe dico che Lauro non si è mai chiusa. Lo abbiamo dovuto fare adesso per proteggere anche voi e le vostre comunità. La politica del futuro si dovrà basare sul mettere al centro il cittadino e soprattutto gli anziani. Chiedo alla Regione di riattivare l’ex struttura di Parco degli Ulivi che poteva tornare utilissima in questa fase. Questa emergenza non finirà presto ecco perchè non dobbiamo abbassare la guardia ma se qualcuno pensa che questo virus avrà l’effetto di un terremoto se lo dimentichi. Vi prometto che l’amministrazione comunale non abbandonerà nessuno e insieme vinceremo”.