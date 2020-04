Furgone del corriere in fiamme, paura a Mercogliano Per il conducente solo tanto spavento

I Vigili del Fuoco di Avellino, oggi pomeriggio, sono intervenuti a Mercogliano, in via Nicola Sant'Angelo, per un incendio che ha interessato un furgone in transito. Il pronto intervento della squadra ha permesso lo spegnimento delle fiamme ed evitato che le stesse si propagassero al resto del veicolo. Per il conducente nessuna conseguenza, tranne un comprensibile spavento.