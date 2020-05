Controlli antidroga a Montoro: segnalata giovane studentessa Un 30enne è stato denunciato per spaccio

I carabinieri della stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato un trentenne del posto ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di droga. Inoltre hanno segnalato una giovane studentessa quale assuntrice. I fatti si sono svolti in serata, in pieno centro di Montoro. Alla vista della gazzella il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, si è allontanato frettolosamente.I Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo, rinvenendo uno spinello parzialmente combusto. All’esito della perquisizione domiciliare, nella camera da letto sono stati sequestrati hashish e marijuana (per un peso complessivo di circa 20 grammi), un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi nonché appunti vari verosimilmente pertinenti all’illecita attività di spaccio.