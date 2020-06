Marijuana in un terreno comunale, si indaga Rinvenute oltre 150 piante , informata la Procura

Nella mattinata di ieri, alcuni operai incaricati dal comune di Aiello del Sabato per effettuare lavori di taglio e pulizia della folta vegetazione spontanea, segnalavano al 112 di aver rinvenuto alcune piante, verosimilmente di canapa indiana. L’intervento dei Carabinieri della locale Stazione permetteva sia di confermare che effettivamente si trattava di marijuana sia il rinvenimento di ulteriori esemplari. All’esito dell’attività sono state rinvenute oltre 150 piante, la maggior parte coltivate in dei vasi e di altezza variabile tra i 10 e i 40 centimetri. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed è stata notiziata la Procura della Repubblica di Avellino del reato commesso da parte di ignoti. Sono in corso indagini tese all’individuazione dei responsabili.