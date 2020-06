"Orme compatibili con la pantera dello zoo di Napoli" A Summonte, alla ricerca del felino, sopralluogo degli esperti

Università Federico II e Istituto Zooprofilattico di Portici insieme per un task force regionale sulle tracce della pantera nera nel cuore del parco del Partenio. Il medico veterinario Nicola D'Alessio e il professor Orlando Paciello, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria del dipartimento di medicina veterinaria dell'ateneo federiciano, in collaborazione con i carabinieri forestali di Summonte, hanno iniziato i rilievi delle ultime orme del grosso felino ritrovate in un agro di Summonte di proprietà di un noto professionista.

“Abbiamo avviato un metodo scientifico ordinato per recuperare le informazioni necessarie ad arrivare ad una conclusione - dichiara Paciello - Gli strumenti scientifici in nostro possesso, ci consentiranno di avere sicuramente notizie più dettagliate sul tipo di animale che oggi è in giro. Alcune informazioni le possiamo recuperare in poco tempo, per gli esami di laboratorio i tempi saranno più lunghi”.

"I dubbi aumentano, alziamo l'asticella delle ricerche perchè non possiamo escludere – aggiunge D'Alessio - che si tratti davvero di una pantera anche perché abbiamo fatto una comparazione delle orme con le zampe della pantera che è allo zoo di Napoli e sono compatibili”.