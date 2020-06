Sirignano, bar del centro ruba corrente per 10mila euro Denunciati i titolari che avevano allacciato abusivamente il contatore alla rete pubblica

I carabinieri della stazione di Baiano hanno denunciato due persone ritenute responsabili di furto di energia elettrica. All’esito di specifici accertamenti eseguiti dai carabinieri unitamente a personale della società erogatrice del servizio, veniva accertato che presso un bar di Sirignano era stato artatamente effettuato un allaccio abusivo, bypassando il contatore della corrente e collegando l’impianto elettrico direttamente alla rete pubblica.

A carico della coppia che gestiva l’esercizio pubblico è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per furto aggravato. Si stima che il reato si sia protratto per più di un anno, con un ammanco per la società erogatrice di circa 10mila euro.