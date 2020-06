Vallo Lauro. Posti di blocco e controlli. Scattano le denunce Le verifiche della Polizia di Stato

Mirati servizi di controllo del territorio si sono tenuti nel comprensorio di Lauro ad opera degli uomini della Squadra Volanti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Identificate oltre duecentoquindici persone, diverse con precedenti di polizia, e controllati più di 120 veicoli.

Sono stati elevati verbali per infrazioni al Codice della Strada per velocità non commisurata rispetto alle condizioni ambientali. L’attività di Polizia è stata estesa anche ai locali pubblici solitamente frequentati, evitando assembramenti accertando il rispetto degli orari di chiusura prevista dalla normativa vigente.

Controlli sono stati effettuati anche a persone sottoposte ai domiciliari e a misure dell'autorità giudiziaria. Nello specifico è stato denunciato un quarantenne del posto per aver violato l’ obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Sono stati svolti interventi che hanno permesso denunciare, in concorso tra loro, sia una donna cinquantasettenne di Pago del Vallo di Lauro (Av) che un trentottenne straniero residente a Taurano per attività di gestione illecita di rifiuti non autorizzata e combustione illecita della spazzatura. Tante le segnalazioni di cittadini per l'innalzarsi di una densa nube nera. Così i poliziotti hanno accertato la presenza di una nube di fumo che aveva invaso l’arteria stradale della SP 7 e che proveniva da una discarica abusiva. Nell’area è stato sorpreso il cittadino straniero intento all’abbruciamento di materiale legnoso per incendiare i materiali di discarica che erano stati stoccati abusivamente. Il tempestivo intervento degli Agenti ha permesso l’opera di spegnimento dei rifiuti semicombusti evitando l’ulteriore e più corposa emissione in aria di fumi dovuti all’incendio dei rifiuti presenti in discarica.