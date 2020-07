Incendio di rotoballe di fieno a Montecalvo: si indaga L'episodio sul quale stanno facendo piena luce i carabinieri è avvenuto in contrada Malvizza

Rotoballe di fieno in fiamme. E' successo poco dopo l'1.30 di questa notte. Indagini in corso per stabilire la natura del rogo, divampato in contrada Malvizza a Montecalvo Irpino.

L'incendio ha interessato più di 600 rotoballe custodite all’interno di un grosso capannone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e di Grottaminarda. In supporto anche una squadra dalla sede centrale ed altre due autobotti.

Lunghe e non facili le operazioni di spegnimento, tutt'ora in corso. Non si registrano fortunatamente feriti, ma i militari dell'arma, guidati dal capitano Annalisa Pomidoro vogliono vederci chiaro. Gli inquirenti stanno raccogliendo una serie di elementi utili alle indagini, al fine di fare piena luce su quanto accaduto.