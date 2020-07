Fiamme nella notte a Volturara, incendiato un fuoristrada Indagano i carabinieri di Montella

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montella sull’incendio che ha distrutto una Suzuki Samurai. Le fiamme sono divampate nel centro storico di Volturara Irpina, in via Vincenzo Pennetti, intorno alle tre di notte.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Montella che hanno domato le fiamme. Danneggiata la linea elettrica, con conseguente mancanza di energia elettrica alle abitazioni limitrofe. Sono intervenuti i tecnici dell'Enel per il ripristino del servizio. Si cerca di definire alla matrice dell'incendio, anche se con molta probabilità si tratta di un atto doloso. I carabinieri hanno ascoltato il proprietario del mezzo per riuscire quanto prima a ricostruire la dinamica e risalire all'autore del rogo.