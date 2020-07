Esplosione in un'abitazione, due feriti Ricoverati al Moscati in codice rosso

Paura nel pomeriggio per un'esplosione in un’abitazione di Montemiletto dove si registrano due feriti. La causa dell'incidente probabilmente il mal funzionamento di una cucina a gas. E' accaduto poco dopo le 17 in località Montaperto. I feriti sono stati trasportati dal 118 all pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e i vigili del Fuoco al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e accertare la causa dell'esplosione.