Banda del postamat in azione, assalto a Casalbore Indagini in corso da parte dei carabinieri

Assalto nella notte all'ufficio postale di Casalbore, i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello postamat. Un boato ha scosso i residenti.

E' successo in pieno centro, in piazza Municipio. Sul posto i carabinieri insieme alla Cosmopol. I primi ad entrare all'interno sono stati i Vigili del Fuoco di Grottaminarda in quanto si era temuto in un primo momento per la presenza di residui di esplosivo. Proprio questi ultimi sotto lo sguardo dei carabinieri hanno recuperato numerose banconote sparse pari ad oltre tredicimila euro. Erano tutte volate via dopo l'esplosione. La parte restante portata via è in via di quantificazione. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. Subito informato del grave episodio il sindaco Raffaele Fabiano, il quale si è messo immediatamente in contatto con la direzione delle poste.

Nel luglio 2018 un epsodio analogo sempre a Casalbore, quando una banda di malviventi, fece esplodere il bancomat alla banca di credito cooperativo di Flumeri, portando via un bottino pari a 25.000 euro in contanti. Due boati a distanza ravvicinata, svegliarono nel cuore della notte, gli abitanti di via Cesare Battisti.

La dinamica dei colpi è sempre la stessa. I ladri inseriscono una lunga pala di ferro imbottita di esplosivo all'interno dei distributore di banconote. E il più delle volte sfondano la vetrata della banca o della posta con un'auto, spesso si tratta di una vettura rubata. Poi recuperano le bancomat e fuggono via.