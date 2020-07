Operazione della Dda, 6 arresti tra Vallo Lauro e Nolano Estorsione aggravata le accuse per gli indagati. In azione cinofili ed elicottero

Dalle prime ore della mattinata, nei comuni di Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Visciano, Marigliano e Nola, i Carabinieri della Compagnia di Baiano sono impegnati in un’operazione per dare esecuzione a 6 misure coercitive, emesse dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia Partenopea, per il reato di tentata estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.

Attività in corso, anche con l’ausilio di unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno nonché di velivolo del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano.