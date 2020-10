Focolaio in Rsa Volturara, sindaco: servono infermieri Il primo cittadino chiede ad Asl e Prefettura di reperire personale per garantire le cure

"Alla luce della positività al covid accertata dall'ASL di un operatore della locale RSA non residente a Volturara, vi informo che l'Amministrazione comunale e la direzione della Residenza hanno prontamente disposto l'isolamento di tutti i contatti interessati e in queste ore stanno effettuando uno screening su tutto il personale impiegato nella struttura e sugli ospiti della stessa. I locali, inoltre, sono stati già sottoposti a sanificazione. Tutto in linea con i protocolli anticovid in vigore, finalizzati al contenimento dei contagi." Così su Facebook la Sindaca di Volturara Irpina, Nadia Manganaro.

"La condizione nella quale si trova ora la Residenza - fa sapere la prima cittadina - ha determinato la necessità di reperire personale infermieristico indispensabile per garantire le cure a chi vi abita. A tal fine, dopo aver fatto appello ad Asl e Prefettura, mi rivolgo a chiunque, avendo i requisiti professionali previsti dalla legge, voglia dare il proprio contributo al funzionamento della RSA in questa fase di emergenza."

"Colgo anche questa 'occasione per ribadire ancora una volta l'invito a rispettare tutte le prescrizioni in vigore, nazionali e regionali, adottate per prevenire i contagi e a non lasciarsi andare ad inutili e dannosi allarmismi. Con responsabilità, sostenendoci a vicenda, la nostra Comunità supererà questo momento così particolarmente difficile e potrà guardare al domani con fiducia e ottimismo. Tutti insieme, come sempre, anche con gli amici della nostra Residenza sanitaria", conclude Manganaro.