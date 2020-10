Tamponi nella Rsa di Volturara: decine di positivi I contagi coinvolgono pazienti e operatori sanitari

Non arrivano notizie confortanti dal Comune di Volturara Irpina dove in queste ore si stanno vagliando gli esiti dello screening effettuato presso la locale RSA. La situazione non è rassicurante – si legge sulla pagina facebook dell'amministrazione comunale - si raccomanda a tutti di uscire solo in caso di necessità ed urgenza. Manteniamo la calma, e rispettiamo le regole - chiede il sindaco Nadia Manganaro ai suoi concittadini. Lo screening era scattato ieri dopo la positività emersa su un operatore sanitario e il primo cittadino aveva contestualmente lanciato l'appello anche alla Asl di reperire altri infermieri visto che molti a questo punto dovranno mettersi in quarantena. Si temono una cinquantina di positivi.