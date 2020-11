Furti a raffica ad Aiello, un drone per stanare i ladri L'iniziativa dell'amministrazione comunale in collaborazione dei carabinieri

Nemmeno il Covid ferma ladri e deliquenti. In questi giorni di grande apprensione per il Coronavirus molti cittadini hanno dovbuto subire anche l'attacco di ladri in casa.

Un comune che vive ore di ansia per l’escalation di furti che si sono consumati nelle ultime settimane è Aiello del Sabato. Una raffica di colpi, diversi messi a segno con persone in casa, che stanno preoccupando la popolazione, stanno agitando l’intera comunità. Per fronteggiare l’emergenza l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ernesto Urciuoli, ha avuto un incontro con il maresciallo Vittoria Amalfitano, comandante della locale stazione dei carabinieri, per fare il punto della situazione e studiare una strategia di contrasto.

Saranno potenziate le verifiche su tutto il territorio, soprattutto nella fascia tardo pomeriggio/sera. Un drone con telecamera termica sarà utilizzato per un controllo più approfondito delle campagne che spesso diventano via di fuga per i malviventi. Inoltre, ci si affiderà all’impianto di videosorveglianza presente in zona con tecnologia avanzata.