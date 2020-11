Covid: nulla da fare per altri 3 pazienti al Frangipane Elenco dei decessi salito a quota 19 dall'inizio del mese

Sale a quota 19 l'elenco dei morti Covid al Frangipane dall'inizio del mese di novembre. Non ce l'hanno fatta una 77enne di Fontanarosa, un 76enne di Pozzuoli e una 66enne di Sturno, la prima ricoverata in medicina Covid, il secondo in terapia intensiva e la terza invece in area Covid.

Nella stessa giornata di ieri è giunto in ospedale un altro paziente del centro Minerva, struttura dove l'Asl ha effettuato un secondo tampone di verifica a tutti gli ospiti.

La situazione attuale al polo ospedaliero Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino:

Risultano ricoverati: 7 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina Covid, 24 in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub intensiva.