Clan Partenio, slitta l'udienza al 4 dicembre i comuni hanno presentato comunque la richiesta della costituzione di parte civile

Come previsto, anche questa volta è slittata la prima udienza per il processo contro il nuovo clan Partenio. Si va al 4 dicembre. Questa mattina nell’aula bunker Ticino 3 del carcere di Poggioreale sono arrivati gli avvocati Giuseppe Petrillo, Giuseppe Ercolino e Nello Pizza, rispettivamente legali rappresentanti dei comuni Avellino, Monteforte Irpino e Mercogliano, per la richiesta di costituzione di parte civile contro il clan. La richiesta è stata ricevuta ma la decisione da parte del giudice avverrà, dunque, all’apertura dell’istruttori dibattimentale.

Il rinvio dell’udienza di questa mattina è dovuto alla positività di un imputato detenuto a Tolmezzo.

Il processo che dovrà aprirsi davanti al collegio presieduto dal giudice Buono è a carico di 23 imputati coinvolti nel filone principale dell’inchiesta che hanno scelto di essere giudicati con il rito ordinario. Tra questi figurano Pasquale Galdieri, Nicola Galdieri, Ferdinando Bianco, Pasquale Nando Bianco, Diego Bocciero, Filippo Chiauzzi, Carlo Dello Russo, Luigi De Simone, Elpidio Galluccio, Angelo Genito, Antonio Matarazzo, Giuseppe Moscariello, Ernesto Nigro, Ludovico Nittolo, Mario Rosaria, Antonio Taccone, Carmine Valente, Giovanni Volpe e Renato Freda (ai quali sono stati concessi gli arresti domiciliari) mentre Giuliana Brogna, Martino De Fazio, Franco Ambrosone, Giuseppina Nigro e Giuseppe Durante furono sottoposti agli arresti domiciliari. Quest’ultimo fu scarcerato dal tribunale del riesame.

Mentre altri 4 imputati nel filone principale hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato. Il pubblico ministero della Dda di Napoli Simona Rossi, nella sua requisitoria durata oltre tre ore, ha chiesto 20 anni di reclusione per Filippo Chiauzzi, 18 anni per Elpidio Galluccio e 10 anni per i fratelli Bianco, Pasquale Nando e Ferdinando. La prossima udienza è stata fissata per il 3 dicembre quando inizieranno le discussioni dei difensori dei 4 imputati, sentenza invece prevista per il 9 dicembre.