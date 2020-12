Spaccio di cocaina, arrestato 40enne di Mercogliano Il conducente della vettura, un giovane di Contrada, è stato invece denunciato

Si comunica che nella serata del personale della squadra Mobile procedeva all’arresto di un 40enne C.V., noto pregiudicato di Mercogliano per reati contro il patrimonio, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, del tipo cocaina. In particolare a seguito di attività info-investigativa, il personale della squadra Mobile mentre percorreva le zone prospicienti tra Avellino e Contrada, ha notato un'auto sospetta. Intimato l'alt al conducente, il 40enne invece di frenare ha aumentato la marcia, tentando la fuga. Tentativo fallito perché dopo pochi minuti, la vettura è stata fermate e le due persone a borso sono state controllate.

Il 40enne che era seduto al lato passeggero ha lanciato fuori dal finestrino un involucro, che conteneva cocaina divisa in 14 dosi pronte per la vendita e circa 19 grammi da confezionare successivamente. Pertanto, l'uomo è stato arresto, mentre il conducente dell’autovettura, L.P. di Contrada è stato denunciato in stato di libertà in attesa di verificare ulteriormente le proprie responsabilità in ordine al possesso dello stupefacente. Il pm di turno della Procura della Repubblica di Avellino disponeva l’accompagnamento dell’arresto presso la locale casa circondariale per la convalida dell’arresto.