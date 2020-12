Autotrasportatore arianese muore tra le fiamme sull'A14 Era alla guida di un tir carico di rifiuti nel tratto compreso tra Fano e Pesaro

Ha 40 anni ed è di Ariano Irpino l'autotrasportatore morto tragicamente mentre era alla guida di un tir carico di rifiuti sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. La tragedia è avvenuta sul ponte di Santa Veneranda.

Il mezzo per cause in corso di accertamento ha preso improvvisamente fuoco dopo essersi ribaltato. Nella violenta esplosione le fiamme hanno letteralmente avvolto il conducente.

La vittima è Francesco Bernardo, padre di un figlio, originario di località Loreto ad Ariano, da alcuni anni trasferitosi con la sua famiglia a Cesena

Sul luogo della tragedia, vigili del fuoco, polizia stradale e il personale della direzione 7/o tronco di Pescara autostrade per l'Italia, ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

Famiglia molto conosciuta e stimata ad Ariano. Persone oneste e dedite al lavoro da sempre. Una tragedia assurda e una morte così atroce per il giovane autotrasportatore in quella trappola di fuoco purtroppo senza scampo.