Bufera di neve: Macchine fuori strada e famiglie bloccate Decine di interventi dei caschi rossi

La perturbazione a carattere nevoso che nel pomeriggio ha interessato l'Irpinia ha visto i Vigili del Fuoco impegnati in diversi interventi, soprattutto per soccorrere le autovetture bloccate lungo le arterie stradali. In città sono state recuperate autovetture a Rampa Santa Maria Delle Grazie e a contrada Chiaira, mentre si è intervenuti a Pietrastornina per il recupero di un mezzo spargisale rimasto bloccato a via Roma. La situazione più critica si è registrata sulla strada che dal Laceno porta a Bagnoli Irpino, dove le autovetture bloccate risultano essere diverse decine alcune con famiglie e bambini e qui hanno operato le squadre dei distaccamenti di Montella e Lioni.