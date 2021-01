Pronti per una rapina alle Poste: allontanati 2 pregiudicati A Lauro gli agenti del commissariato hanno intercettato i due napoletani

Gli agenti del Commissariato di Lauro, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, questa mattina hanno intercettato due persone che a bordo di un'auto si aggiravano con fare sospetto in prossimità del locale ufficio postale. Il successivo immediato controllo confermava la fondatezza dei sospetti degli agenti, in quanto i soggetti, entrambi provenienti da Napoli, non riuscivano a fornire motivazioni credibili circa la loro presenza sul territorio irpino e, nel contempo da un controllo in banca dati risultavano entrambi gravati da numerosi e gravi precedenti penali, tra cui rapina, furto, truffe, ecc.

Non emergendo al momento alcun elemento di reità a loro carico, veniva immediatamente avviato nei loro confronti procedimento amministrativo per l’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Lauro e nei comuni limitrofi per anni tre. Agli stessi veniva altresì contestata la violazione amministrativa per essersi allontanati dalla provincia di residenza senza giustificato motivo, contravvenendo così alle vigenti disposizioni in materia di contenimento da contagio da Coronavirus.