Incidente a San Tommaso, domani al Duomo l'addio a Debora Funerali in forma privata

Si terranno domani mattina, alle 9,30, al Duomo di Avellino, i funerali di Debora Prisco, la 17enne morta in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì sera, lungo via Due Principati. Questa mattina il pm Luigi Iglio ha “liberato” la salma restituendola ai familiari. Le esequie si terranno in forma strettamente privata per le disposizioni anti Covid.

Intanto, gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Michele Arvonio hanno analizzato filmati e rilievi effettuati sul luogo dell’incidente. Sono state sequestrate le auto e telefoni cellulari. Le due sorelle Annabella e Debora Prisco erano molto legate non solo dal vincolo familiare ma anche da tante passioni come quella dell’influencer. Martedì doveva essere una giornata come tante, in giro nella loro Smart nera, shopping, parrucchiere poi a casa. Ma la strada di ritorno è stata per Debora, la più piccola delle due, fra 5 mesi avrebbe compiuto 18 anni, il luogo della morte. Lungo via due Principati, all’altezza dello svincolo per via Armando Diaz, a rione San Tommaso, l’utilitaria guidata da Annabella si è ribaltata. Debora che viaggiava al suo fianco è stata sbalzata dal tettuccio della macchina, finendo poi sull’asfalto. Inutili per lei i soccorsi, giunti sul posto in pochi minuti. La 17enne è morta sul colpo. Annabella, invece, è stata trasportata sotto choc all’ospedale Moscati di Avellino.

Il medico legale Lamberto Pianese ha eseguito un esame esterno. Mentre il pm di turno il magistrato Luigi Iglio ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.