Polizza Rca su internet, scoperti e denunciati due truffatori Tutto nasce da una denuncia di un uomo di Volturara Irpina

I carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato due persone, un 28enne brasiliano e una 23enne colombiana. Tutto nascae da una denuncia sporta da un uomo di Volturara Irpina che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una polizza rca pubblicizzata su internet.

Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 700 euro, con accredito su un conto corrente risultato acceso dagli stessi in Lituania i quali, ricevuta la somma pattuita, si rendevano irreperibili sui contatti forniti, senza inviare la polizza né assicurare il veicolo.

Le indagini condotte dai Carabinieri consentivano di risalire all’identità dei 2 presunti responsabili (lui 28enne originario del Brasile, lei 23enne colombiana) che, alla luce delle evidenze emerse, sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.