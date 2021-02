Sorpreso di notte nei pressi di villette isolate: allontanato I carabinieri di Torella hanno fermato un romeno residente a Napoli

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai carabinieri del comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori. I carabinieri della stazione di Torella dei Lombardi, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno sorpreso un uomo che, in orario notturno, si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate. Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo.

Lo stesso, un 25enne di origini romene e residente a Napoli con a carico svariati precedenti penali principalmente per reati contro il patrimonio, alla specifica richiesta da parte degli operanti, non è stato in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo.

Condotto in Caserma per gli ulteriori accertamenti, in considerazione delle risultanze emerse a suo carico, è scattata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.