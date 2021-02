Vento ravviva le fiamme, stabile evacuato a distanza di 48 ore I condomini inizialmente si sono arrangiati con secchi d'acqua prima dell'arrivo dei caschi rossi

Torna la paura a Lacedonia per un incendio divampato nello stesso appartamento di lunedì scorso. A notarlo sono stati i carabinieri della locale stazione che si sono imbattuti in una fitta coltre di fumo fuoriuscire dalle finestre dell’appartamento di edilizia popolare. Prontamente intervenuti, i carabinieri hanno constatato che, a causa del vento, dei residui di combustione avevano ravvivato le fiamme. Nell’immediatezza le forze dell’ordine, grazie all’aiuto di alcuni condomini, hanno organizzato un passamano con secchi d’acqua per frenare il propagarsi delle fiamme, fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento definitivamente l’incendio. Non si sono registrati feriti.