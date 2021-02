Rischio allagamenti a Celzi, messe in salvo due famiglie L'intervento questa mattina del Nucleo Maf di Forino

Il maltempo di oggi ha fatto in pochi minuti molti danni e creato disagi in alcuni comuni della provincia. A Forino, alla frazione Celzi, il sindaco Antonio Olivieri, ha dovuto emanare una nuova ordinanza di sgombero per due famiglie, per il pericolo esondazione nelle abitazioni che si trovano in quella zona. Un problema non nuovo, purtroppo, per gli abitanti della frazione Celzi.

Le abbondanti piogge di questi giorni hanno trasfromato i vicoletti di via San Nicola in veri e propri fiumi, percorribili soltanto con i mezzi della protezione civile. Un invaso d'acqua che ogni volta mette in pericolo gli abitanti del luogo. Fortunatamente, questa mattina i giovani del nucleo MAF (montano alluvionale e fluviale di Forino) del coordinamento Prociv Avellino, inviato dalla Protezione Civile Aquile Antincendio, ha messo in salvo due anziani. In particolare hanno trasferito una signora anziana con il supporto di un'ambulanza, a causa delle sue precarie condizioni di salute, presso i suoi familiari. L'intervento delle Aquile Antincendio è proseguito nelle altre abitazioni per la verifica di ulteriori pericoli e mettere in salvo altre persone. L'attenzione a Celzi è sempre alta. Anche in previsione delle condizioni meteo dei prossimi giorni.