Libro storico a 2700 euro, truffato da un 50enne di Modena Individuato e denunciato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato un 50enne della provincia di Modena ritenuto responsabile di truffa. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da un uomo del luogo che, interessato all’acquisto di un’antica opera letteraria, concludeva l’affare accreditando 2.700 euro sul conto corrente del venditore, ricevendo però un libro diverso da quello acquistato.

Per esercitare il diritto di recesso, la vittima tentava quindi di ricontattare l’inserzionista che si rendeva irreperibile sui contatti forniti. L’attività svolta dai carabinieri ha permesso di risalire all’identità del presunto malfattore che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del comando provinciale dei carabinieri di Avellino ed attuata in modo capillare sul territorio da parte di tutti i reparti dipendenti, per la specifica prevenzione di tale reato predatorio. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.