Auto si schianta contro un masso fino a perdere il motore Pauroso incidente a Montecalvo Irpino, ventenne in ospedale

E' sbandata improvvisamente e dopo aver percorso circa duecento metri sull'asfalto, ruotando su se stessa, si è schiantata violentemente contro un masso di cemento.

Uno schianto così forte tanto da far saltare in aria il motore della sua auto. E' viva per miracolo una ventenne originaria di Bergamo. L'incidente che poteva davvero finire in tragedia è avvenuto al chilometro 1 della strada provinciale 273 nel territorio del comune di Montecalvo Irpino, lungo il tratto di strada che porta alla località Malvizza, nella valle del Miscano. La dinamica è tutta da chiarire.

La ragazza è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118 giunti da Ginestra degli Schiavoni e trasportata in ospedale a Benevento. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano.