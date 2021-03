Acquista attrezzo per la palestra on line: ma era una truffa L'uomo di Torella dei Lombardi aveva pagato 3500 euro al venditore. Denunciate 4 persone

I Carabinieri della Stazione di Torella dei Lombardi hanno denunciato quattro persone di età compresa tra 20 e 70 anni, ritenuti responsabili di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo del luogo che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di un attrezzo da palestra in vendita su un noto sito di annunci on-line: non esitava quindi a contattare l’inserzionista sia per avere maggiori chiarimenti sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa.

Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’interessato il quale effettuava l’acquisto pagando circa 3500 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di risalire all’identità dei presunti responsabili della truffa: si tratta di due donne e due uomini, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.