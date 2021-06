Auto si ribalta a Sant'Angelo dei Lombardi: due ragazze in ospedale Una delle due giovani è rimasta incastrata nell'abitacolo della vettura

Incidente stradale questo pomeriggio a Sant'Angelo dei Lombardi. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, è intervenuta nel comune altirpino per un incidente che ha visto coinvolta una sola autovetturam finita fuori strada. La vettura, per cause ancora da accertare, ha perso aderenza con l'asfalto e si è ribaltata. Al suo interno due ragazze, di cui una rimaneva incastrata nell'abitacolo, e dopo essere stata liberata è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. L'ambulanza ha trasportato le due ragazze presso l'ospedale Moscati di Avellino. Fortunatamente lievi le ferite riportate da entrambe ma lo spavento è stato tanto. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del sinistro stradale. Da verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza dai caschi rossi.