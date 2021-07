Bomba Day, Protezione Civile nelle piazze per le info utili Stamattina divulgate tutte le notizie per evacuare la ziona rossa domenica prossima

Manca una settimana alle operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto nel torrente Fenestrelle.

Questa mattina sono stati organizzati dalla Protezione dei gazebo informativi per sensibilizzare la popolazione e comunicare le modalità di evacuazione dalla zona rossa.

Tre gli info point allestiti in Piazza Libertà, a Rione Mazzini e in Via P. Paolo IV Carafa. Domenica prossima sarà sgomberata un’area con raggio pari a 258 metri dall'ordigno.

Le operazioni di sgombero della zona rossa avranno inizio alle ore 6:30 e dovranno concludersi non oltre le 9:30.

Saranno circa 400 i volontari impegnati nelle attività di evacuazione e accoglienza dei cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per consentire la rimozione della bomba.

"Chi ha scelto una sistemazione esterna entro le ore 7 dovrà abbandonare la propria abitazione. Chi, invece, non ha dove alloggiare potrà recarsi nelle aree di attesa e poi sarà trasferito, attraverso i bus dell'Air, presso il campus scolastico di via Morelli e Silvati".

Il rientro nelle case è previsto dopo le 18.