Caldo record, incendio lavanderia a Flumeri: è salva l'attività produttiva L'azienda tra le più rinomate nel sud Italia è pronta a rialzarsi dopo l'incidente di ferragosto

Un corto circuito provocato dall'eccessiva ondata di caldo che sta imperversando da giorni in Irpinia alla base del vasto incendio che ha interessato la lavanderia industriale Megalav in contrada Tierzi a Flumeri, azienda all'avanguardia tra le più importanti nel sud Italia grazie all'intraprendenza ed esperienza gestionale. Basti pensare alla distribuzione attiva in tutta l'irpinia, Gargano nelle località di Vieste Mattinata Rodi Peschici, Ischia e Roma. Un'azienda che gode di ottima stima e apprezzamento ovunque per la sua serietà, competenza e grande professionalità, da anni maturata sul campo.

In un primo momento si era temuto davvero il peggio. Poi grazie al grande e prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco, accorsi su posto con diverse squadre dai vari distaccamenti della provincia i danni sono stati davvero limitati al locale compressori e officina. E' qui che si è sviluppato l'incendio. Fortunatamente non è stata interessata dal rogo la parte produttiva, altrimenti sarebbe stato un vero e proprio disastro.

Si sta facendo tutto il possibile in queste ore per rimettere in sesto l'attività produttiva. Ci sono 130 dipendenti al momento fermi che stavano lavorando giorno e notte per servire gli oltre 500 clienti. All'azienda Megalav arriva in questo momento di difficoltà, la solidarietà dell'Irpinia, con l'augurio di ferragosto nella speranza di una immediata ripartenza.