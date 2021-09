Usura, estorsione e droga: in carcere esponente di spicco dei clan del Vallo Era già ai domiciliari per tentato omicidio

Personale del Commissariato di P.S. di Lauro, nella mattinata odierna, ha dato esecuzione a ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Napoli a carico di un 42enne, ritenuto esponente di spicco della criminalità organizzata nel Vallo di Lauro, pluripregiudicato per reati di usura, estorsione, spaccio stupefacenti, già ristretto agli arresti domiciliari per il reato di tentato omicidio. La misura è stata emessa a seguito di informativa all’A.G. del Commissariato di P.S. di Lauro, i cui agenti, nel corso di controlli avevano accertato violazioni delle prescrizioni connesse alla misura; in particolare era stato accertato che l’indagato aveva ricevuto presso il proprio domicilio un pericoloso pregiudicato; inoltre alcuni mesi fa nei pressi della sua abitazione erano state rinvenute armi clandestine.