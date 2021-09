Aste ok, la Cassazione annulla il Riesame: probabile scarcerazione per Genovese Accolte le questioni sollevate dai legali dell'ex consigliere comunale della Lega di Avellino

Annullamento bis della Cassazione per la decisione del Riesame nei confronti di Damiano Genovese, in carcere dal novembre del 2020 per la custodia di una pistola risultata rubata. I giudici della Suprema Corte hanno accolto una delle questioni sollevate dai legali dell’ex consigliere comunale della Lega e primogenito del defunto boss del Partenio. Il caso tornerà ad un’altra sezione del Riesame. A giugno scorso i magistrati dell’ottava sezione penale, il collegio presieduto Oriente Capozzi, hanno superato i rilievi da parte della Corte sulla questione sollevata dai legali, Claudio Mauriello e Gerardo Santamaria, sulla necessita di retrodatare i termini di custodia cautelare al 26 settembre 2019.