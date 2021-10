Kia in fiamme nella notte, indagano i Carabinieri L'auto era parcheggiata in Contrada Panicada

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per un incendio divampato questa notte ad Aiello del Sabato. Le fiamme hanno completamente distrutto una Kia Sportage, parcheggiata in Contrada Panicada. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme.