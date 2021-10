Schiacciato dall'escavatore, muore sul colpo imprenditore 50enne di Rotondi La tragedia in un cantiere. Alfonso Maya è morto sul colpo

Drammatico incidente sul lavoro a Rotondi. A perdere la vita l’imprenditore Alfonso Maya. Il cinquantenne era alla guida di un escavatore e si trovava nel cantiere per la realizzazione di alcune palazzine nel terreo di sua proprietà. Il mezzo, probabilmente per un problema di dislivello si è ribaltato e lo ha travolto. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 che hanno potuto solo costatare il decesso. Sul posto, anche i vigili del fuoco che hanno dovuto rimuovere il mezzo per recuperare il corpo, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti.